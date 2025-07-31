Apara Ekonomi Azami gecikme faiz oranı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 31.07.2025 13:32 Son Güncelleme: 31.07.2025 13:32

Azami gecikme faiz oranı ne kadar oldu?

Azami gecikme faiz oranı ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 24 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısında politika faizlerini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürdü. Kredi kartı faiz oranları ve azami gecikme faiz oranları da değişti. Yeni oranlar 1 Ağustos tarihinde yürürlüğe girecek. 25 bin TL-150 bin TL kredi kartı borçlarında faiz oranları yüzde kaç oldu? İşte milyonları ilgilendiren detaylar…

Kredi kartı faiz oranları ile azami gecikme faiz oranları değişti. Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre, 25 bin TL altı, 25 bin- 150 bin TL ve 150 bin TL üzeri borçlarda faiz oranları revize edildi. İşte detaylar…

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ

Merkez Bankası verilerine göre, 25 bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında faiz oranı değiştirilmeyerek yüzde 3,50 olarak devam edilmesine karar verildi. Yine 25 bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında azami gecikme faiz oranı yüzde 3,80 oldu.

25 bin - 150 bin TL arası borcu olan kartlarda faiz oranı düzenlemeden önce yüzde 4,25 olarak uygulanırken yeni oran yüzde 4 olarak açıklandı. Bu aralıktaki borçlarda azami gecikme faiz oranları yüzde 4,55'ten yüzde 4,30'a indirildi. 150 bin lira üzerinde borçlarda faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye düşürülürken azami gecikme faiz oranı yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e geriledi.

Öte yandan nakit avans ve kredili mevduat faizi oranlarında da değişikliğe gidildi. Nakit avans ve kredili mevduat hesabı akdi faiz oranı yüzde 5'ten yüzde 4,75'e çekildi. Aynı şekilde KMH azami gecikme faiz oran 5,30'dan yüzde 5,05'e düşürüldü.

NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Kredi kartı borçları için yeni düzenleme yarın yani 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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Azami gecikme faiz oranı ne kadar oldu?
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