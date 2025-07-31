Azami gecikme faiz oranı ne kadar oldu?

Kredi kartı faiz oranları ile azami gecikme faiz oranları değişti. Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilere göre, 25 bin TL altı, 25 bin- 150 bin TL ve 150 bin TL üzeri borçlarda faiz oranları revize edildi. İşte detaylar…

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ

Merkez Bankası verilerine göre, 25 bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında faiz oranı değiştirilmeyerek yüzde 3,50 olarak devam edilmesine karar verildi. Yine 25 bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında azami gecikme faiz oranı yüzde 3,80 oldu.

25 bin - 150 bin TL arası borcu olan kartlarda faiz oranı düzenlemeden önce yüzde 4,25 olarak uygulanırken yeni oran yüzde 4 olarak açıklandı. Bu aralıktaki borçlarda azami gecikme faiz oranları yüzde 4,55'ten yüzde 4,30'a indirildi. 150 bin lira üzerinde borçlarda faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye düşürülürken azami gecikme faiz oranı yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e geriledi.

Öte yandan nakit avans ve kredili mevduat faizi oranlarında da değişikliğe gidildi. Nakit avans ve kredili mevduat hesabı akdi faiz oranı yüzde 5'ten yüzde 4,75'e çekildi. Aynı şekilde KMH azami gecikme faiz oran 5,30'dan yüzde 5,05'e düşürüldü.

NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Kredi kartı borçları için yeni düzenleme yarın yani 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.