UBS beklentilerin üzerinde kar açıkladı

UBS Group, 2025 yılının ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde kar açıkladı. Küresel ticaret gerilimlerinin hafiflemesine yönelik beklentiler ve yatırımcı aktivitesinin canlanması, bankanın görünümünü destekledi.

İsviçre'nın en büyük bankası UBS, Haziran sonu itibarıyla üç aylık net karını 2,4 milyar dolar olarak bildirdi. Bu rakam, 2,21 milyar dolarlık analist tahminlerini geride bırakırken, geçen yılın aynı döneminde elde edilen 1,14 milyar dolarlık karın da iki katından fazla.

Toplam gelirler 12,11 milyar dolara ulaşarak tahminlerin (11,87 milyar dolar) biraz üzerine çıktı. Bankanın amiral gemisi olan Varlık Yönetimi biriminde 23 milyar dolarlık net müşteri girişi kaydedildi. Ancak birimin vergi öncesi karı 1,2 milyar dolar ile 1,37 milyar dolarlık beklentinin altında kaldı.

UBS, yatırımcıların ve şirketlerin sermaye kullanımına hazır olduğunu vurgulayarak, "Müşteri görüşmeleri ve işlem boru hattı, ekonomik görünüme dair güvenin arttığını gösteriyor," açıklamasında bulundu.

UBS'nin performansı, büyük ölçüde bazı teknik faktörlerden kaynaklandı. Kapanan Credit Suisse varlıklarını yöneten birimdeki küçük bir kar ve geçmişteki hukuki bir dava için ayrılan karşılıkların serbest bırakılması, bu çeyrekte finansalları olumlu etkiledi. Yatırım bankacılığı birimi ise 557 milyon dolarlık vergi öncesi karla beklentilere paralel bir performans gösterdi.

Öte yandan banka, İsviçre hükümetinin sermaye yeterliliği reformları kapsamında karşı karşıya kaldığı 26 milyar dolara varan ek sermaye gerekliliği ile mücadele ediyor. UBS, bu reformlara karşı tavır alırken merkez ofisini yurtdışına taşıma seçeneğini de değerlendiriyor.

UBS ayrıca, yılın ikinci yarısı için 2 milyar dolarlık hisse geri alım programını başlattı. Bu, yıl genelinde toplam 3 milyar dolarlık geri alıma işaret ediyor. Ancak 2026 sonrası sermaye geri dönüşüne ilişkin belirsizlik sürüyor; banka bu konuda net açıklamayı yıl sonu sonuçlarında yapacağını belirtti.