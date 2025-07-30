Bessent: Gümrük vergilerinin yol açacağı aksaklıklar yönetilebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın kapsamlı gümrük vergilerinin 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olmasının endişelendirdiği Amerikan işletmelerini yatıştırmaya çalışan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, herhangi bir aksaklığın yönetilebilir ve geçici olacağını öne sürdü.

Bessent, müzakereler iyi niyetle devam ettiği sürece, ticaret anlaşması olmayan ülkelere yönelik potansiyel "geri dönüş tarifelerinin" yalnızca "birkaç gün ila birkaç hafta" sürebileceğini söyledi.

Bessent, "Bu geri tepen tarifelerin birkaç gün ila birkaç hafta sürmesinin dünyanın sonu olmadığını düşünüyorum" dedi.



Ancak ithalata bağımlı birçok ABD'li işletme için Bessent'in verdiği güvenceler pek de rahatlatıcı değil. Trump'ın ilk kez 2 Nisan'daki "Kurtuluş Günü" etkinliğinde duyurduğu agresif ticaret tutumu, değişen zaman çizelgeleri ve tedarik zincirlerini zorlaştıran tarife detaylarıyla aylarca süren bir belirsizliğe neden oldu.

Uzmanlar, ithalatçıların ek maliyetleri yansıtması nedeniyle Amerikalı tüketicilerin yakında kahve, likör, unlu mamuller, balık ve bira gibi günlük ürünlerde daha yüksek fiyatlarla karşılaşabileceği konusunda uyarıyor. Hala netlik bekleyen işletmeler için Cuma günü çalkantılı bir dönemin başlangıcı olabilir.