İngiltere’de mağaza fiyatları arttı

İngiltere'de mağaza fiyatları Temmuz ayında yıllık bazda bir yıldan fazla bir süredir görülen en yüksek artışı kaydederken, gıda fiyatlarındaki yükseliş de hız kazandı.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) tarafından yayımlanan anket sonuçlarına göre, Temmuz ayında genel mağaza fiyatları yıllık bazda %0,7 oranında yükseldi; bu, Nisan 2024'ten bu yana en büyük artış olarak kayıtlara geçti. Haziran ayında bu oran %0,4 seviyesindeydi.

Gıda fiyatlarındaki sıçrama ise daha belirgindi; Haziran'daki %3,7'lik artışın ardından Temmuz'da %4,0'a çıkarak Şubat 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, "Aileler, gıda fiyatlarındaki artışın üst üste altıncı ayda da devam etmesiyle gıda faturalarında artış gördüler" açıklamasında bulundu.

Küresel piyasalardaki arz sıkışıklığı nedeniyle et ve çay gibi temel gıda maddelerinin fiyatları keskin bir şekilde yükselirken, moda ve mobilya sektörlerindeki indirimler tüketicilere bir miktar rahatlama sağladı.

Bu veriler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranı ikilemini daha da derinleştiren diğer enflasyon sinyallerine eklendi.

Geçen hafta Worldpanel'den gelen ayrı veriler, 13 Temmuz'a kadar olan dört haftada market fiyatlarında yıllık %5,2'lik bir artış olduğunu gösterdi; bu da Şubat 2024'ten bu yana en büyük artıştı.

İngiltere'nin genel enflasyon oranı, Mayıs'taki %3,4'ten Haziran'da %3,6'ya yükselerek BoE'nin Eylül ayında zirve yapacağını öngördüğü %3,7'lik tahminini aşma tehdidi taşıyor.

Merkez bankası, enflasyonun %2 hedefine ancak 2027'de geri döneceğini tahmin ediyor. BoE'nin 7 Ağustos'ta geçen yılın Ağustos ayından bu yana beşinci kez borçlanma maliyetlerini düşürmesi bekleniyor, ancak faiz oranlarındaki gelecekteki indirimler konusunda "kademeli ve dikkatli" mesajına bağlı kalacağı düşünülüyor.