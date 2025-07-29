ABD’de konut fiyatlarının artış hızı yavaşladı

S&P CoreLogic Case-Shiller, mayıs ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,3 arttı.

Bu, Temmuz 2023'ten bu yana görülen en düşük artış oranı oldu. Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösteren endeks, nisanda yıllık yüzde 2,7 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 yükseldi.

Piyasa beklentileri endeksin yüzde 2,9 artması yönündeydi. Endeks, nisanda yüzde 3,4 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir mayısta da New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 7,4 yükseldi.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla arttığı kentler, yüzde 6,1 ile Chicago ve yüzde 4,9 ile Detroit oldu.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent ise yüzde 2,4 azalışla Tampa olarak belirlendi.