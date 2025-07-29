ABD Hazine Bakanlığı 1 trilyon dolar borçlanmayı öngörüyor

ABD Hazine Bakanlığı, önemli ölçüde azalan nakit dengesi ve beklenen daha zayıf gelir akışları nedeniyle üçüncü çeyrekte 1 trilyon 7 milyar dolar borçlanmayı beklediğini ve önceki tahminini neredeyse ikiye katladığını duyurdu.

Temmuz ayından Eylül ayına kadar olan dönemi kapsayan revize edilmiş borçlanma tahmini, Nisan ayında açıklanan 554 milyar dolarlık tahmine göre keskin bir artışa işaret ediyor. Hazine'nin Temmuz ayına sadece 313 milyar dolar nakitle başlaması - bir yıl önceki seviyenin neredeyse yarısı - yukarı yönlü revizyona neden oldu.

Wall Street stratejistleri bu artışı büyük ölçüde bekliyordu. Deutsche Bank 960 milyar dolar borçlanma öngörürken, JP Morgan ve Citi sırasıyla 1.087 trilyon dolar ve 1.01 trilyon dolar tahmininde bulundu.

Artış, 4 Temmuz'da hükümetin borçlanma limitini 5 trilyon dolar yükselten One Big Beautiful Bill Act'in yürürlüğe girmesinin ardından geldi. O tarihe kadar Hazine yükümlülüklerini yerine getirmek için azalan nakit rezervlerine bel bağlamıştı.

Hazine dördüncü çeyrek için 590 milyar dolar borçlanma öngörüyor.

Bu geri ödeme duyuruları, özellikle 2023'te o zamanki Bakan Janet Yellen'in sürpriz borçlanma artışının uzun vadeli tahvil piyasalarını sarsmasından bu yana, genellikle "Hazine stratejistleri için Super Bowl "a benzetilen, yakından izlenen olaylar haline geldi.

Çarşamba günü Hazine, borç ihracını nasıl dağıtmayı planladığını açıklayacak. Çoğu kişi kısa vadeli tahvil satışlarının artmasını beklerken, 10, 20 ve 30 yıllık ihraçların sabit kalmasını bekliyor - belirsiz faiz oranı görünümleri arasında borçlanma maliyetlerini yönetmeyi amaçlayan bir strateji.

Yine de analistler, özellikle Trump dönemindeki vergi indirimleri ve artan faiz maliyetlerinin mali planlama üzerinde baskı yaratması nedeniyle 2026 veya 2027'de daha fazla uzun vadeli borç ihracı bekliyor.