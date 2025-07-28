Çin ve ABD, tarife duraklamasını 90 gün daha uzatacak

Her iki tarafa yakın kaynaklara göre, Pekin ve Washington'ın bugün Stockholm'de başlayacak ticaret görüşmelerinde tarife ateşkesini üç ay daha uzatması bekleniyor.

Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, Mayıs ayında, ticaret müzakerelerine devam ederken birbirlerinin mallarına uygulanan ağır tarifelerin çoğunu 90 gün süreyle kaldırma konusunda anlaşmışlardı. Bu askıya alma 12 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynaklar, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki üçüncü tur ticaret müzakerelerinde, her iki tarafın da Çin'in endüstriyel aşırı kapasitesi konusundaki ABD'nin endişeleri gibi önemli anlaşmazlık noktalarına ilişkin görüşlerini açıklayacağını, ancak belirli bir çığır açma hedeflenmediğini belirtti.

Bir kaynak, beklenen 90 günlük uzatma süresince, iki ülkenin birbirlerine ek tarife uygulamayacaklarına ve ticaret savaşını başka yollarla tırmandırmayacaklarına dair taahhütte bulunacaklarını söyledi. Pekin'in pozisyonunu bilen üç kişiye göre, Cenevre ve Londra'daki önceki görüşmeler "gerginliği azaltmaya" odaklanırken, son toplantıda Çin heyeti Trump'ın ticaret ekibini fentanil ile ilgili tarifeler konusunda da sıkıştıracak.

ABD Başkanı Donald Trump, bu yılın ilk çeyreğinde Çin ithalatına yüzde 20 ek vergi getirmiş, Pekin'in ABD'ye fentanil akışını durdurmak için yeterince çaba göstermediğini iddia etmişti. Washington, fentanil konusunda tarifelerin hafifletilmesini haklı çıkaracak yeterli ilerlemeyi ne olarak gördüğüne dair hiçbir gösterge sunmadı. Çin tarafı, Stockholm turunda bu eşik hakkında daha fazla netlik arayabilir.