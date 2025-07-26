Apara Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Giriş Tarihi: 26.07.2025 10:29

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Baker Hughes’un verilerine göre, ABD’de petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Temmuz haftasında 7 adet azalarak 415’e düştü. Bu azalma, yıl başından bu yana devam ediyor. Son bir yılda ise 67 kule eksildi. Petrol fiyatları da dalgalandı; Brent 68,44 dolara, WTI ise 65,16 dolara geriledi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Temmuz'da önceki haftaya göre 7 azalarak 415'e geriledi.

AZALMA BU YIL DEVAM DEVAM ETTİ

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 67 azaldı.

Perşembe gününü 69,18 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 68,44 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cumayı 65,16 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 66,03 dolar seviyesinde tamamlamıştı.



Kaynak: AA
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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