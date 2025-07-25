Apara Ekonomi Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 74,2 oldu
Giriş Tarihi: 25.07.2025 11:12 Son Güncelleme: 25.07.2025 11:12

Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 74,2 oldu

Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 74,2 oldu

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,2'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1844 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILMAMIŞ KKO'DA AZALMA YAŞANDI

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, temmuzda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,2'ye geriledi.

2024 ve 2025 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl20242025
Ocak76,274,6
Şubat76,474,5
Mart76,274,4
Nisan76,774,3
Mayıs76,375,0
Haziran76,374,6
Temmuz75,974,2
Ağustos75,4
Eylül74,9
Ekim74,9
Kasım75,6
Aralık75,8


Kaynak: AA
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Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 74,2 oldu
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