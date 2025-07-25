ECB Anketi enflasyonda düşüş bekliyor

Ankete göre, enflasyon bu yıl ortalama yüzde 2 olarak tahmin edilirken, bu oran üç ay önceki yüzde 2,2'lik beklentinin altında kaldı. Gelecek yıl için ise enflasyonun yüzde 1,8'e gerileyeceği öngörülüyor; bu da önceki yüzde 2'lik tahminden daha düşük bir seviye.

Enflasyondaki bu hızlı düşüş, ECB'nin faiz oranlarını sabit tutma kararı almasının ve ana faiz oranını yüzde 4'ten yüzde 2'ye indirmesinin ardından daha fazla indirim için acele etmediğini ima etmesinin temel nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Ancak, hedefin altına inen enflasyonun geçici olacağı ve fiyat artışlarının sonraki yıllarda yeniden yüzde 2'ye döneceği, hatta uzun vadede bankanın hedefine yakın seyredeceği belirtildi.

Anket ayrıca ekonomik büyümenin de beklentileri aşacağını ve bu yıl yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e yükseleceğini gösterdi. İlk çeyreğin beklentilerden güçlü geçmesi, ekonomik dirence işaret etti.

İşsizlik beklentileri ise genel olarak değişmeyerek yüzde 6,3 seviyesinde kaldı ve uzun vadede yüzde 6,2'ye gerilemesi bekleniyor.