SON DAKİKA! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası haziran ayını pas geçti. Temmuz ayında yapılacak toplantıdan çıkacak karar yatırımcı cephesinde merakla takip edilecek. Kredi çekmek isteyenler, birikimlerini mevduata yatıranlar ve piyasalar Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu'ndan çıkacak karara odaklandı. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faiz indirimi geldi mi?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLDU

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'dan yüzde 43'e indirilmesine karar verdi. Para Politikası Kurulu ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdi.

MERKEZ BANKASI KARAR METNİ DE YAYIMLANDI

Merkez Bankası karar metninde şu ifadelere yer verildi: Enflasyonun ana eğilimi haziran ayında yatay seyretmiştir. Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacaktır. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1,37 yıllık yüzde 35 olarak ölçüldü. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anket döneminde yüzde 29,86 olurken bu anket döneminde yüzde 29,66 olarak açıklandı. Enflasyon rakamlarındaki düşüşle beraber Merkez Bankası'nın faiz indirimi döngüsüne girebileceğine dair beklentiler güçlendi. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 30'un altına geleceği beklenirken faiz kararlarının TÜFE oranlarına paralel ilerlemesi ihtimaller arasında.

Öte yandan Merkez Bankası, ağustos ayında faiz kararını açıklamayacak. Yani bir sonraki toplantı eylül ayında yapılacak. 2025 yılı içindeki diğer iki toplantı ise ekim ve aralık aylarında. Yıl sonu kadar yapılacak 4 toplantı yapılacak.

Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar olan toplantı takvimi

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

YABANCI KURUMLARIN BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası'nın temmuz toplantısı yapılmadan önce yabancı kurumlardan da peş peşe faiz tahminleri geldi. Önemli finans kurumlarının tahminlerinden 250 baz puanlık indirim ön plana çıktı.