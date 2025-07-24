Çin Devlet Başkanı Xi, Costa ve von der Leyen ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin'de AB liderleri Ursula von der Leyen ve Antonio Costa ile bir araya gelerek gerilimi azaltmayı ve Çin-AB ilişkilerini yeniden dengelemeyi amaçladı.

Diplomatik ilişkilerin 50. yılını kutlayan zirve, ticari dengesizlikler, pazara erişim ve Ukrayna gibi jeopolitik konulardaki anlaşmazlıkların ortasında gerçekleşti.

Von der Leyen görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, bu zirveyi "karşılıklı yarar sağlayan işbirliği" için bir şans olarak nitelendirirken, Çin devlet medyası rekabet yerine ortaklığa vurgu yaptı.

Haftalardır tırmanan gerilim ve kısaltılmış zirve programının ardından beklentiler düşük. Ancak her iki taraf da ortak küresel zorlukların üstesinden gelebilmek için güven ve diyaloğa duyulan ihtiyacı vurguluyor.