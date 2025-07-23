İzinsiz yabancı işçi çalıştırana büyük ceza yolda

Resmi Gazete'de 23 Temmuz 2025 tarihli yönetmelikte izinsiz yabancı iş çalıştıranlara yönelik önemli bir karar yayımlandı. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa aykırı biçimde çalıştırılan yabancılarla ilgili süreç yeniden düzenlendi.

TAHSİLAT İŞVERENDEN YAPILACAK

Türkiye'de çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti bulunmaksızın çalıştığı tespit edilen yabancıların sınır dışı edilmesine kadar geçen süreçte oluşan tüm giderler artık işveren karşılayacak. Bununla beraber söz konusu kişinin eşi ve çocukları için de devletin yaptığı sağlık ve konaklama ödemeleri tahsilat kalemine eklenecek. Göç İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen miktarlara göre hesaplanacak ödemelerin bir aylık süre içinde yapılması gerekecek.

ÖDEME YAPILMAZSA NE OLACAK?