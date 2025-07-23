Apara Ekonomi İzinsiz yabancı işçi çalıştırana büyük ceza yolda
Giriş Tarihi: 23.07.2025 15:41 Son Güncelleme: 23.07.2025 15:41

İzinsiz yabancı işçi çalıştırana büyük ceza yolda

İzinsiz yabancı işçi çalıştırana büyük ceza yolda

Türkiye’de çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti bulunmadan çalışan yabancıların sınır dışı edilmesi halinde tüm giderleri işveren tarafından karşılanacak.

Resmi Gazete'de 23 Temmuz 2025 tarihli yönetmelikte izinsiz yabancı iş çalıştıranlara yönelik önemli bir karar yayımlandı. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa aykırı biçimde çalıştırılan yabancılarla ilgili süreç yeniden düzenlendi.

TAHSİLAT İŞVERENDEN YAPILACAK

Türkiye'de çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti bulunmaksızın çalıştığı tespit edilen yabancıların sınır dışı edilmesine kadar geçen süreçte oluşan tüm giderler artık işveren karşılayacak. Bununla beraber söz konusu kişinin eşi ve çocukları için de devletin yaptığı sağlık ve konaklama ödemeleri tahsilat kalemine eklenecek. Göç İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen miktarlara göre hesaplanacak ödemelerin bir aylık süre içinde yapılması gerekecek.

ÖDEME YAPILMAZSA NE OLACAK?

  • İşverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde il göç idaresi müdürlükleri devreye girecek.
  • Alacaklar vergi daireleri aracılığıyla tahsil edilecek.
  • Yönetmelik, yalnızca geri gönderme merkezlerindeki değil, dışarıdan yürütülen işlemlerde de yapılan masrafları kapsayacak.
  • Yıl başlarında belirlenen barınma giderleri için maktu tutarlar esas alınacak. Gözetim süresi azami üç ayla sınırlı tutulacak.
  • Veri paylaşımı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında oluşturulan protokolle yürütülecek.
  • Yönetmelik, yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girecek.

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İzinsiz yabancı işçi çalıştırana büyük ceza yolda
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