Japonya ABD ile ortak bir zemin aramaya devam edecek

Japonya'nın baş ticaret müzakerecisi Ryosei Akazawa ve ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile Washington'da iki saatten fazla süren yoğun bir görüşme gerçekleştirirken, her iki ülke de 1 Ağustos'taki gümrük vergisi son tarihi öncesinde ticaret gerilimlerini çözmeye çalışıyor.

Japon hükümetinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda her iki tarafın da yararına olacak bir anlaşmayı güvence altına almayı amaçlayan "samimi tartışmalar" yer aldı. Görüşmeler, aralarında Japonya'nın da bulunduğu çok sayıda ticaret ortağını haksız uygulamalarla suçlayan Başkan Donald Trump tarafından açıklanan kapsamlı ABD gümrük vergilerini önlemeye yönelik devam eden çabaların bir parçası.

Açıklamada "Japon hükümeti gümrük tarifeleri konusunda ABD ile ortak bir zemin aramaya devam edecektir" denilerek diyaloğa bağlılık vurgulandı.

Üst düzey toplantı, Japonya'nın Trump'ın agresif ticaret rejimi altında muafiyetler ya da değiştirilmiş ticaret koşulları sağlamak için Güney Kore ve AB de dahil olmak üzere diğer önemli ABD müttefiklerine katılmaya çalıştığı için önemli bir adımı işaret ediyor. Nihai bir anlaşma açıklanmadı ancak her iki taraf da görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.