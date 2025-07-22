Bessent, kapsamlı reformlar yapılması çağrısında bulundu

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin finansal düzenleme sisteminde kapsamlı reformlar yapılması çağrısında bulunarak, modası geçmiş kuralların büyümeyi engellediğini savundu ve düzenleyicileri banka sermaye gereksinimleri konusunda Biden döneminden kalma tartışmalı bir öneriden vazgeçmeye çağırdı.

Temmuz 2023'ten kalma, hiçbir zaman yürürlüğe girmeyen ve güçlü sektör muhalefetiyle karşılaşan ikili sermaye yeterliliği önerisini özellikle hedef alan Bessent, bunu sağlam bir kalibrasyon metodolojisine dayanmak yerine sermaye seviyelerini keyfi olarak artırmak için "tersine mühendislik" ürünü bir önlem olarak reddetti.

Ayrıca, düzenleyici sermaye yardımını sadece büyük bankalara değil, küçük topluluk bankalarına da genişletmeyi önerdi ve şu anda bu gereksinimlere tabi olmayan kurumlar için modernize edilmiş sermaye gereksinimleri için isteğe bağlı bir katılım önerdi.

Bessent, aşırı sermaye kurallarının kredileri azalttığı ve riski banka dışı kredi verenlere kaydırdığı konusunda uyardı. "İnovasyon, finansal istikrar ve dirençli büyüme için uzun vadeli bir plana dayanan daha derin reformlar" çağrısında bulundu.

Trump yönetimi, finansal kurumlar üzerindeki kuralları hafifletmek ve ekonomik genişlemeyi teşvik etmek için daha geniş bir deregülasyon gündemi geliştiriyor. Bessent, Hazine'nin Fed de dahil olmak üzere kurumlar arasında düzenleyici reformun koordinasyonunda daha iddialı bir rol oynayacağını söyledi.

Bessent, "Bu amaçla, bakanlık politika ataletini kıracak, bölge savaşlarını çözecek, fikir birliği sağlayacak ve eylemi motive edecektir" dedi.