Trump, Powell’ı kovmak ile tehdit etti

ABD'De Başkan Donald Trump Çarşamba günü Fed Başkanı Jerome Powell'ı kovmakla tehdit etti, ardından bu fikrinden hızla geri adım atarak ABD para politikasına siyasi müdahaleye ilişkin yeni endişeleri ateşledi.

"Hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum" diyen Trump, Fed'in 2,5 milyar dolarlık genel merkez tadilatında olası sahtekarlıklara atıfta bulunduktan sonra yumuşadı: "Dolandırıcılık nedeniyle ayrılmak zorunda kalmadığı sürece bunun pek olası olmadığını düşünüyorum."

Başkan'ın açıklamaları, bir Beyaz Saray yetkilisinin Powell'ın yakında kovulmasını beklediğine dair basında yer alan bir haberin ardından geldi ve bu hareket kısa süreliğine piyasaları sarstı. Tahvil getirileri yükseldi ve hisse senetleri Trump'ın rotasını değiştirmesinin ardından istikrara kavuşmadan önce düşüşe geçti.

Powell'ı 2017 yılında aday gösteren Trump, enflasyon baskıları ve gümrük tarifeleri belirsizliği nedeniyle faiz oranlarını %4,24-%4,50 aralığında sabit tuttuğu için Powell'ı giderek daha fazla eleştirmeye başladı.

Görev süresi 2026'da sona erecek olan Powell, kalmaya niyetli olduğunu söyledi. Ancak tartışmalar, OMB Direktörü Russell Vought'un Powell'ı yenileme maliyetleri konusunda Kongre'yi yanıltmakla suçlayan mektubunun ardından yoğunlaştı.

Ekonomistler Powell'ın kovulmasının korkunç sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Enflasyon risklerini gerekçe gösteren Jared Bernstein, "Powell'ı kovmak felakete davetiye çıkarmak olur" dedi. Macquarie'den Thierry Wizman da bu hamlenin ABD kurumlarına olan güveni sarsabileceğini belirtti.

Geri adım atılmasına rağmen analistler Powell'ın iş güvencesinin giderek daha belirsiz hale geldiğini düşünüyor.