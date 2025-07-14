Fed, yenileme projesini kamuoyu önünde savundu

ABD Merkez Bankası (Fed), Başkan ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell üzerindeki baskıyı arttırarak istifasını istemesi ve maliyetli projenin görevden alınma gerekçesi olabileceğini öne sürmesinin ardından 2,5 milyar dolarlık genel merkez yenileme projesini kamuoyu önünde savundu.

Pazar akşamı yayınlanan bir açıklamada Fed, yenilemenin neredeyse bir asırlık iki binayı modernize etmek için gerekli olduğunu ve projenin yüksek maliyetli özelliklerinin çoğunun azaltıldığını açıkladı. Bu yanıt, Fed'in faiz oranlarını düşürmeyi reddetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğrayan Trump yönetiminin Powell'ı kovmak için bir dava oluşturmanın yollarını aradığı bir dönemde geldi.

"Kurul genel olarak NCPC'nin [Ulusal Başkent Planlama Komisyonu] yönlendirmesine tabi değildir" diyen Fed, projenin National Mall mülkleri için inşaat yasalarını ihlal edebileceğini iddia eden Trump müttefiklerinin yasal incelemelerine karşı çıktı.

Trump Pazar günü Powell'ı eleştirerek şunları söyledi: "Dünyadaki en düşük faiz oranlarına sahip olmalıyız ama değiliz. Yine de Federal Rezerv binasını yeniden inşa etmek için 2,5 milyar dolar harcıyor. İstifa etmeli."

Fed, çatı bahçeleri ve özel asansör gibi tartışmalı özelliklerin 2023 yılında kaldırıldığını açıkladı. Ayrıca yüksek maliyetler nedeniyle ayrı bir yenileme projesini de iptal etti.

Fed, projenin operasyonları konsolide ederek ve 1930'lardan bu yana güncellenmeyen tarihi binaları koruyarak nihai olarak maliyetleri azaltacağını vurguladı.