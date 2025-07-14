Apara Ekonomi Çin'in ihracatı beklentilerden daha hızlı büyüdü
Giriş Tarihi: 14.07.2025 08:57 Son Güncelleme: 14.07.2025 08:58

Çin'in ihracatı beklentilerden daha hızlı büyüdü

Çin’in ihracatı beklentilerden daha hızlı büyüdü

Çin'in ihracatı, ABD ile ticaret geriliminin azalmasıyla Haziran ayında daha hızlı bir büyüme gösterdi.

Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, ihracat Mayıs ayındaki %4,8'lik artış ardından Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %5,8 arttı. Ekonomistler Haziran ayında ihracatın yıllık %4,0 arttığını tahmin etmişllerdi.

Gümrük bürosu, Çin'in Haziran ayındaki ithalatının bir önceki yıla göre %1,1 arttığını söyledi.

Ekonomistler Mayıs ayındaki %3,4 oranında düşen ithalatın, Haziran ayında %0,5 gerilediğini öngörüyorlardı.

Haziran ayında ticaret fazlası, Mayıs ayındaki 103,22 milyar doları ve ekonomist anketinin öngördüğü 111,3 milyar doları aşarak 114,78 milyar dolar oldu.

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Çin'in ihracatı beklentilerden daha hızlı büyüdü
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