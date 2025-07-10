Japonya’da toptan eşya enflasyonu zayıfladı

Japonya'da yıllık toptan eşya enflasyonu Haziran ayında üçüncü ay üst üste gerileyerek Japonya Merkez Bankası'nın hammaddelerden kaynaklanan maliyet baskılarının giderek azaldığı yönündeki görüşünü güçlendirdi. BOJ tarafından Perşembe günü açıklanan veriler, kurumsal mal fiyat endeksinin (CGPI) bir önceki yıla göre %2,9 arttığını, Mayıs ayındaki %3,3'e göre azaldığını ve piyasa beklentilerine paralel olduğunu gösterdi.

Yavaşlamada yakıt ve metal fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra, ithalat fiyat endeksinin yıllık bazda %12,3 düşmesine neden olan ve Mayıs ayındaki %10,3'lük düşüşü hızlandıran güçlü yen etkili oldu. Gıda ve içecek fiyatları ise %4,5'lik artışla yüksek kalmaya devam etti, ancak bu da Mayıs ayındaki %4,7'lik artışa kıyasla bir miktar geriledi.

Ekonomistler, özellikle 1 Ağustos'ta %10'dan %25'e yükselecek olan ABD'nin Japon ithalatına uyguladığı gümrük vergilerinin ekonominin genelini etkilemeye başlamasıyla birlikte tüketici enflasyonunun önümüzdeki aylarda zayıflamasını bekliyor.

Sompo Institute Plus'tan Masato Koike, "Toptan eşya enflasyonunun yavaşlaması, tüketici enflasyonunun muhtemelen daha güçlü bir aşağı yönlü baskı altına gireceği anlamına geliyor," dedi. "Japonya'nın ABD ile ticaret görüşmelerinin durmasıyla birlikte belirsizlik devam edebilir ve BOJ'un daha fazla faiz artışını haklı çıkarması zorlaşabilir."

Norinchukin Araştırma Enstitüsü'nden Takeshi Minami, ithalat kaynaklı maliyet baskılarının azalması ve pirinç fiyatlarının istikrara kavuşmaya başlamasıyla enflasyonun soğumakta olduğunu ekledi. Minami, "Otomobil dışında daha fazla sektörde kârların düşerek ücret-fiyat döngüsünü bozması riski artıyor" dedi.

BOJ Ocak ayında faiz oranlarını %0,5'e yükselterek on yıllık ultra gevşek politikaya son verdi, ancak analistler şimdi bir duraklama olasılığı görüyor.