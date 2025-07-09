Mevduat stopaj oranları değişti! İşte yeni düzenlemenin detayları

Sevde Nur Demir

Merkez Bankası'nın politika faizlerini yüzde 46'ya kadar çıkarması ve TL'yi destekleyen adımlar mevduat faiz oranlarını yatırımcının en çok tercih ettiği araçlardan biri haline getirdi. Mevduat stopaj oranları ise Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yükseltildi. Stopaj oranları para piyasası fonlarını da etkileyecek.

MEVDUAT STOPAJ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mevduat faizlerine uygulanan stopaj oranları yüzde 15'ten yüzde 17,5'e çıkarıldı. Bununla beraber bir yıla kadar (bir yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 15'e Bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan tevkifat oranında ise değişiklik yapılmadı. Daha önceki düzenleme 1 Şubat 2025 tarihinde yapılmıştı.

STOPAJ ORANLARI DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni düzenleme yayım tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli mevduat ve katılma hesaplarına (kur korumalı hesaplar dahil) ödenecek faiz ve kar payları için geçerli olacak. Karardan önce açılan ya da vadesi henüz gelmemiş hesaplar etkilenmeyecek. Karardan önce açılan hesaplar için hesap açılış/vade yenileme tarihi itibarıyla yürürlükteki oranlar geçerli olacak.

MEVDUAT FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ

TCMB tarafından bankalara uygulanan mevduat faiz oranları mayıs ayı itibari ile 1 ve 3 aylık vadelerde yüzde 55 olarak görülürken 6 aya kadar vadelerde 52,05, bir yıla kadar vadelerde 50,50 oldu. Bankaların müşterilerine uygulandıkları mevduat faiz oranları ise yüzde 50 seviyelerini gördü. Mayıs ayında yüzde 48'e kadar çıkan TLREF faizleri yüzde 46 seviyelerinde bulunuyor.

FAİZDEN NE KADAR KESİNTİ YAPILACAK?

Yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen 32 günlük vadede faizden ne kadar kesinti olacak. Yüzde 53 faizle 32 günlük vadeye 400 bin lira yatıran kişiden 2,536 liralık stopaj kesintisi olacak. Aynı şekilde mevduata yüzde 49 faizle 1 milyon yatıran kişiden 6,504 liralık kesinti yapılacak. Bir milyon lira için aynı faiz ile eski oranla hesaplanma yapılsaydı kesinti 5,575 lira olacaktı.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Enflasyon rakamlarının düşüş eğilimi göstermesi Merkez Bankası'nın faiz kararlarını etkileyecek. Mevcut durumda politika faizi yüzde 46 oranında bulunuyor. Son olarak 19 Temmuz'da yapılan toplantıda, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'te sabit tutmuştu. Piyasalar 24 Temmuz toplantısında faizlerin düşürülmesini bekliyor.