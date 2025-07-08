Trump 14 ülke için yüksek gümrük vergilerini erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Japonya ve Güney Kore'nin de bulunduğu 14 ülkeden yapılan ithalata uygulanan yüksek gümrük vergilerini erteledi, ancak ticaret anlaşmasına varılamaması halinde 1 Ağustos'tan itibaren yüksek vergilerin başlayacağı uyarısında bulundu. Başlangıçta 9 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanan tarifeler, Nisan ayında açıklanan 90 günlük duraklamanın bir parçasıydı.

Kamuoyuyla paylaşılan mektuplarda Trump liderleri, diplomatik ilerlemeye bağlı olarak tarifelerin "yukarı ya da aşağı doğru" değişebileceği konusunda uyardı. ABD'nin iki büyük ticaret ortağı olan Japonya ve Güney Kore, anlaşma sağlanmadığı takdirde %25 gümrük vergisiyle karşı karşıya. Önerilen diğer oranlar arasında Myanmar ve Laos için %40, Tayland ve Kamboçya için ise %36 yer alıyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt dünya liderlerinin müzakere etmeye istekli olduğunu söylerken, Hazine Bakanı Scott Bessent yeni tekliflerde artış olduğunu bildirdi. Trump gümrük vergilerinin ABD sanayisini ve istihdamını koruduğu konusunda ısrar etse de ekonomistler bu vergilerin tüketici fiyatlarını artırabileceği uyarısında bulunuyor. Piyasalar olumsuz tepki verdi ve Toyota'nın ABD'de işlem gören hisseleri %4 düştü.

ABD halihazırda İngiltere, Vietnam ve Çin ile yeni anlaşmalar imzaladı ve her biri gümrük vergilerini 2025 öncesi seviyelerin üzerine çıkardı. Hindistan ile bir anlaşmaya çok yaklaşıldı ve AB ile görüşmeler devam ediyor.

Trump geçen hafta yaptığı bir açıklamada, "Japonya Çarşamba gününe kadar bir anlaşmaya varamazsa, %30 ya da %35'lik bir gümrük vergisiyle karşı karşıya kalabilirler" dedi.