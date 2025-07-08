Japonya Başbakanı: ABD ile ticaret görüşmelerine devam edeceğiz

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Japon mallarına yönelik %25'lik gümrük vergilerinin 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesinden önce karşılıklı yarar sağlayacak bir anlaşmaya varma umuduyla ABD ile ticaret görüşmelerini sürdüreceklerini söyledi.

Söz konusu hamle, Başkan Donald Trump'ın birçok ülkeyi hedef alan kapsamlı gümrük vergisi artışlarını duyurmasının ardından geldi. Japonya %35'e varan daha sert vergilerden kaçınırken, Ishiba Tokyo'nun ulusal çıkarlarını koruyacağını ve "kolay tavizlerden" kaçınacağını vurguladı.

Bakanları, yenin son iki haftanın en düşük seviyesine inerek ithalat maliyetlerini arttırması nedeniyle, etkilenen sektörler ve istihdam için destek tedbirleri hazırlamaya çağırdı.

Görüşmeler, Japonya'nın önemli bir ihracat sektörü olan ABD otomobil tarifelerini ortadan kaldırma çabası nedeniyle durmuştu. 20 Temmuz seçimleri yaklaşırken ve reel ücretlerdeki düşüş de dahil olmak üzere ekonomik veriler zayıf seyrederken analistler gümrük vergilerinin Japonya'nın yavaşlayan ekonomisini ve siyasi istikrarını daha da zorlayabileceği uyarısında bulunuyor.