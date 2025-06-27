Von der Leyen: Ticaret müzekerelerinde ABD’nin yeni teklifini aldık

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin gümrük tarifeleri konusunda daha ileri müzakereler için "en son ABD belgesini" aldığını söyledi ancak Washington'un taleplerinin ayrıntılarını açıklamadı.

Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinin ardından gazetecilere konuşan von der Leyen. "Tüm seçenekler masada duruyor" dedi.

ABD'nin önerisi için "Değerlendiriyoruz" diyen von der Leyen, "Bugünkü mesajımız açık. Biz bir anlaşmaya hazırız. Aynı zamanda tatmin edici bir anlaşmaya varılamaması ihtimaline karşı da hazırlık yapıyoruz. Ggerektiğinde Avrupa'nın çıkarlarını savunacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın AB ve diğer ülkelere ABD ile gümrük tarifelerini düşüren bir anlaşmaya varmaları için verdiği 9 Temmuz tarihi hızla yaklaşıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada Fransa'nın ABD ile hızlı ve pragmatik bir ticaret anlaşması istediğini ancak ülkesinin dengesiz şartları kabul etmeyeceğini söyledi.