Avustralya’da enflasyon baskıları azaldı

Avustralya ekonomisindeki enflasyon baskıları Mayıs ayında azalmaya devam etti ve bu durum Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) gelecek ay faiz oranlarında üçüncü bir indirim yapmasına zemin hazırladı.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre, aylık tüketici fiyatları göstergesi, Nisan ayına kadar olan 12 ayda %2,4'lük bir artışın ardından Mayıs ayına kadar olan 12 ayda sadece %2,1 arttı.

Ekonomistler bir yıl öncesine göre %2,3'lük bir artış bekliyordu. Yıllık ortalama enflasyon Mayıs ayında %2,4 oldu ve Nisan ayındaki %2,8'den düştü.

RBA, ABD'nin tarife politikası ve artan jeopolitik risklerden kaynaklanan dünya büyümesine yönelik artan riskleri vurgulayarak, Mayıs ayında faiz oranlarını 25 baz puan düşürmüştü. RBA ayrıca 50 baz puanlık bir indirimin de konuşulduğunu açıkladı.

Çekirdek enflasyonun artık RBA'nın %2 ila %3 enflasyon hedef bandının alt ucuna doğru ilerlemesiyle, ekonomistler daha fazla indirim için güçlü bir gerekçe olduğunu söylüyorlar.

Veriler ayrıca ekonominin yılın ilk çeyreğinde zayıf olduğuna dair işaretlerin ortasında gelirken, iş güveni ve koşullar verileri de yumuşadı.