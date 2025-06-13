İngiltere’de perakende ziyaretçi sayısı yaz sezonuna yavaş başladı

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) ve Sensormatic Solutions IQ tarafından hazırlanan son rapora göre, 31 Mayıs'ta sona eren dört haftalık dönemde ana cadde mağazaları, perakende parkları ve alışveriş merkezlerini kapsayan mağazalara yapılan ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,7 azaldı.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson, "Mayıs ayı boyunca olumlu hava koşullarına rağmen, yıla daha umut verici bir başlangıç yapmamızın ardından geçtiğimiz ay ziyaretçi sayısı hayal kırıklığı yarattı" dedi.

Dickinson, bunun tüketici duyarlılığını ve mağazaları ziyaret etme iştahını azaltan yüksek hane halkı faturalarından kaynaklandığını sözlerine ekledi.

Nisan ayında İngiltere'de perakende ziyaretçi sayısı %7,2 artmıştır.

Yine de Mayıs ayındaki performans, geçen yılın aynı ayında görülen %3,6'lık ayak trafiği düşüşüne kıyasla bir iyileşme gösterdi.

Perakende parklarındaki ziyaretçi sayısı Nisan ayındaki %7,5'lik artışa kıyasla Mayıs ayında %0,2 arttı. Alışveriş merkezi ziyaretleri bir önceki aydaki %5,6'lık artışa kıyasla %2,3 düşerken, ana cadde mağazaları ziyaretçi sayısı da %5,3'lük artışa kıyasla %2,5 azaldı.

Perakendeciler Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda ve İngiltere'de yıllık bazda daha düşük ziyaretçi sayısı gördü.

Dickinson, sektörün artan maliyetlerle mücadele ettiğini söyledi. Ekim ayında Birleşik Krallık Hazine Şefi Rachel Reeves, ulusal geçim ücretini ve işverenlerin bordro vergisi katkı paylarını artırarak şirketler için maliyetleri yükseltti.