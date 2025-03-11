Goldman Sachs ABD için büyüme tahminlerini düşürdü

Goldman Sachs, Başkan Donald Trump'ın gümrük vergisi politikaları gerçeğe dönüştükçe ABD ekonomisinin izleyeceği yol konusunda daha fazla endişe duyan son Wall Street şirketi oldu.

Goldman Sachs'ın Jan Hatzius liderliğindeki ekonomi ekibi 2025 GSYH tahminini %2,4'ten %1,7'ye düşürdü. Hatzius, "Not indiriminin nedeni, ticaret politikası varsayımlarımızın önemli ölçüde daha olumsuz hale gelmesidir" diye yazdı.

Goldman, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesinin yılı %2'nin ortalarında bitireceği tahminini %3'e yükseltti.

Hatzius, bu güncellemelerin yaklaşık iki buçuk yıldır ilk kez ekibinin GSYH büyümesini Bloomberg konsensüs verilerinin altında tahmin ettiğini ve şu anda GSYH büyümesinin bu yıl %2'nin kuzeyinde olacağını belirtti.

Morgan Stanley baş ABD ekonomisti Michael Gapen, Cuma günü 2025 büyüme tahminini %1,9'dan %1,5'e düşürmüştü.

Hatzius, daha yavaş büyüme ve yapışkan enflasyon kombinasyonunun Federal Rezerv'in bu yıl Haziran ve Aralık aylarında iki kez faiz indirmesi için hala alan bırakabileceğine inanıyor. Ancak şimdilik, Trump'ın politika belirsizliği muhtemelen merkez bankasının faiz oranlarını sabit tutmasını sağlıyor. Hatzius, "Yakın vadeli görüşümüz, FOMC'nin kenarda kalmak isteyeceği ve politika görünümü daha net hale gelene kadar mümkün olduğunca az haber yapacağı yönünde" dedi.