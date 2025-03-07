ABD gümrük vergilerini 2 Nisan’a kadar durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'dan ABD'ye gelen çok çeşitli mallar için geçici tarife muafiyetleri yayınlayarak, birkaç gün önce iki ticaret ortağına uyguladığı %25'lik kapsamlı vergileri kısmen tersine çevirdi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi gazetecilere verdiği demeçte, muafiyetlerin USMCA olarak bilinen Kuzey Amerika ticaret anlaşmasına uygun mallar için geçerli olacağını söyledi.

Duraklama, Trump'ın ABD mallarına ithalat vergisi uygulayan yabancı ülkelere "karşılıklı gümrük vergileri" getirmeye hazırlandığı 2 Nisan'a kadar sürecek.

Trump'ın gümrük vergileri Meksika'dan ithal edilen malların yaklaşık %50'sine ve Kanada'dan ithal edilen malların %60'ından fazlasına uygulanmaya devam edecek.

Başkanın muafiyetleri yalnızca Trump'ın ilk döneminde müzakere edilen ve Kuzey Amerika'daki ticareti düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri-Meksika-Kanada Anlaşması ile uyumlu mallar için geçerli.

CNBC'den Megan Cassella'ya konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Meksika'dan yapılan ithalatın yaklaşık %50'sinin ve Kanada'dan yapılan ithalatın %38'inin ticaret anlaşması kapsamında olduğunu söyledi.