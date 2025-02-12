AB 2025’te ekonomi ve güvenliğe odaklanacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2025 yılı çalışma programını yayımladı. Programa göre, AB'nin ana hedefi bu yıl, rekabet gücünü artırmak, savunmayı geliştirmek ve ekonomik dayanıklılığı güçlendirmek olacak. AB Komisyonu bu alanlardaki girişimlere öncelik ve hız verecek.

AB, kurallarının pratikte uygulanmasını kolaylaştıracak, idari yükleri azaltacak ve kurallarını basitleştirecek tedbirler hayata geçirecek.

Bu kapsamda, rekabet gücünü artırmak amacıyla AB politikaları ve yasalarının etkinliğine yönelik değişiklikler devreye alınacak.

Özellikle sürdürülebilir finans raporlaması, sürdürülebilirlik durum tespiti ve yatırım sınıflandırması alanlarında kapsamlı bir basitleştirmeye gidilmesi planlanıyor.

Sanayinin karbondan arınmasını hızlandırma yasası gibi girişimlerle birlikte izin, yetkilendirme ve raporlama şartları da kolaylaştırılacak.

KOBİ'lerin daha az engelle karşılaşmaları için yasal yükler hafifletilirken ortak tarım politikası ve çiftçileri etkileyen diğer politika alanlarıyla ilgili sadeleşme önlemlerine yönelik adımlar atılacak.

Savunma alanında yatırım hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olacak ve yenilikçi şirketlerin gelişmesine imkan sağlayacak önlemler üzerinde de çalışmalar devreye sokulacak.

Temiz Sanayi Mutabakatı ile emisyonların 2040 yılına kadar yüzde 90 azaltılması hedefleniyor.

AB'nin savunma sanayisini güçlendirilecek ve bağımlılıkları azaltacak adımlara öncelik verilecek.