Apara Ekonomi Çin'de enflasyon artışının kısa sürmesi bekleniyor
Giriş Tarihi: 10.02.2025 09:23 Son Güncelleme: 10.02.2025 09:23

Çin'de enflasyon artışının kısa sürmesi bekleniyor

Çin’de enflasyon artışının kısa sürmesi bekleniyor

Capital Economics, Çin'de enflasyon artışının kısa ömürlü olmasını bekliyor.

Capital Economics'e göre, Çin'in manşet TÜFE enflasyonu geçen ay son beş ayın en yüksek seviyesine çıktı, ancak teşviklerden kaynaklanan artış muhtemelen kısa ömürlü olacak.

Ekonomist Zichun Huang, Ocak ayındaki artışı, hükümetin tüketimi artırma çabaları ve daha geniş mali destekle beslenen önceki çeyrekteki güçlü talebin gecikmeli etkisine bağladı.

xBununla birlikte Capital Economics, arz ve talep arasındaki temel dengesizliğin hala çözülememiş olması nedeniyle, araştırma şirketi enflasyonun tekrar düşmesini bekliyor.

Huang, ekonomide süregelen yapısal dengesizliklerin 2025 yılı ve sonrasında enflasyonu düşük tutmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Capital Economics, tüketici fiyat enflasyonunun 2025 ve 2026 yıllarında ortalama %0 civarında olacağını ve konsensüs beklentilerinin oldukça altında kalacağını tahmin ediyor.

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Çin'de enflasyon artışının kısa sürmesi bekleniyor
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