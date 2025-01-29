AB’den Rusya ve Belarus gübresine ek vergi hazırlığı

AB Komisyonu, Rusya ve Belarus'a bağımlılığı azaltmak, bu ülkelerin gelirlerini düşürmek, gıda güvenliğini artırmak ve yerli gübre üretimini desteklemek amacıyla hazırladığı düzenleme teklifini açıkladı.

Teklife göre, AB, Rusya ve Belarus'tan ithal edilen bazı tarım ürünlerine ve azot bazlı gübrelere ek gümrük vergisi uygulayacak.

Tarımsal ürünlere getirilecek ilave gümrük vergisi yüzde 50 olacak.

Gübreler için ise halihazırdaki yüzde 6,5'lik vergiye ek olarak, türüne bağlı biçimde ton başına 40-45 avrodan başlayan ve kademeli olarak artarak 3 yıl sonunda ton başına 315-430 avroya çıkacak ve böylece yüzde 100 civarına ulaşacak ilave gümrük vergisi getirilecek.

AB'deki gübre fiyatlarında hızlı artış olması halinde tarifelerin geçici olarak askıya alınmasını sağlayacak mekanizma da kurulacak.

Düzenleme teklifinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerekiyor.

AB ülkeleri, geçen yıl mayısta Rusya ve Belarus'tan ithal edilen tahıl, yağlı tohum ve bunların türev ürünlerine yüksek gümrük vergisi uygulama kararı almıştı.