İngiltere’de mağaza fiyatlarında düşüş sürüyor

İngiltere'de mağaza fiyatları Ocak ayında Aralık ayına kıyasla daha yavaş da olsa düşüş eğilimini sürdürdü. BRC-Nielson Mağaza Fiyat Endeksi'ne göre, mağaza fiyatlarındaki deflasyon Ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla %0,7 oldu ve Aralık ayında görülen %1,0'lik orandan biraz daha yavaşladı.

Gıda dışı ürünler de bu trendi takip ederek yılın ilk ayında %1,8 ile deflasyonda kaldı ve bir önceki ay %2,4 olan deflasyon oranı yavaşladı.

Gıda enflasyonu Aralık ayındaki %1,8'den Ocak ayında %1,6'ya gerilerken, anket "yıllık oranın 2024'ün başından bu yana önemli ölçüde azaldığını" belirtti. Anket verileri 1 Ocak ile 7 Ocak arasındaki dönemi kapsıyor.

BRC İcra Kurulu Başkanı Helen Dickinson şu yorumda bulundu: "Ocak ayında genel fiyatlar düşerken, mağaza fiyatlarındaki deflasyonun hızı azaldı. Gıda dışı ürünlerde, özellikle de mobilya ve modada önemli indirimlerin görüldüğü Ocak ayındaki yoğun satışlar indirim avcıları için iyi bir haber olsa da, fazla stoklarını eritmek isteyen perakendeciler için daha az iyi bir haber oldu. Perakendeciler son bütçede açıklanan 7 milyar GBP'lik yeni maliyetlerin tüm etkisini yakında hissedeceğinden, fiyat indirimleri ve deflasyon çok uzun sürmeyebilir. Daha yüksek işveren NIC'leri, artan ulusal yaşam ücreti ve yeni bir ambalaj vergisi, fiyatların genel olarak yükselmesinin beklendiği anlamına geliyor." dedi.