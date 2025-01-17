Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Böylelikle ekonomistlerin yıl sonu enflasyon, dolar, faiz ve büyüme beklentileri belli oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 27,05 oldu. Bir önceki dönemde enflasyon beklentisi yüzde 45,3 olarak açıklandı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,07 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38 olarak açıklandı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,47 ve yüzde 17,72 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ DE BELLİ OLDU

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 48,59 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 48,51 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ AÇIKLANDI

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,9 oldu.

DOLAR YIL SONUNDA NE KADAR OLACAK?

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 43,03 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,23 TL iken, bu anket döneminde 43,81 TL olarak gerçekleşti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor. Yıllık enflasyon 2024'te 20 puan azaldı. Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor. Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli. Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz" dedi.

CEVDET YILMAZ PİYASA KATILIMCILARI ANKETİNİ DEĞERLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonda iyileşen beklentiler programa güvenin arttığını ve geçen yıl haziranda başlayan dezenflasyonun bu yıl da süreceğini gösteriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyon ile kararlı ve bütüncül politikalarla mücadele etmeyi öngören programımız meyvelerini vermeye devam ediyor. Enflasyonda iyileşen beklentiler programa güvenin arttığını ve geçen yıl haziranda başlayan dezenflasyonun bu yıl da süreceğini gösteriyor.

Programımız sonuç verdikçe beklentilerdeki iyileşmenin güçlenmesini ve program hedeflerimizle daha uyumlu hale gelmesini öngörüyoruz" dedi. Merkez Bankası rezervlerinin 160 milyar doların üzerinde olduğunu aktaran Yılmaz, "KKM (kur korumalı mevduat) geriliyor, cari açığın milli gelire oranı yüzde 1'in altında, bütçe açığı deprem harcamalarına rağmen kontrol altında. Enflasyon oranı gerilerken, dengeli büyüme ile üretim, ihracat ve istihdamımız artmaya devam ediyor. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar içinde, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı sosyal refah için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.