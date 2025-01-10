Kasım ayı işsizlik oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, Kasım 2024'te bir önceki aya kıyasla 84 bin azalarak 3 milyon 72 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,4 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,9, kadınlarda yüzde 23 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı ayların verilerinde ise revizyona gitti. Buna göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2022 11,1 10,7 11,1 10,9 10,9 10,2 10,2 9,8 10,1 10,3 10,1 10,3 2023 9,6 10,0 10,1 10,1 9,6 9,4 9,3 9,2 9,1 8,5 9,0 8,8 2024 9,0 8,7 8,6 8,6 8,5 9,2 8,8 8,6 8,6 8,7 8,6

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, Kasım 2024'te bir önceki aya kıyasla 252 bin kişi azalarak 35 milyon 820 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalışla yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 36,7 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2024'ün kasım ayında aylık bazda 0,3 saat artarak 42,9 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, kasımda aylık bazda 0,6 puan artarak yüzde 28,2 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde kasım ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle: