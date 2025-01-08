FED Başkanı’ndan temkinli duruş mesajı

9 Aralık'ta kaydedilen ve Salı günü yayınlanan bir podcast'te konuşan Bostic, enflasyonun bu yıl kademeli olarak Fed'in %2'lik hedefine doğru düşmeye devam edeceği görüşünde olduğunu da belirtti.İlerlemenin durduğu ya da enflasyonun daha agresif bir şekilde hareket ettiği anlara rağmen fiyat baskılarının azalmasını beklediğini söyledi.

Merkez bankasının 17-18 Aralık'taki politika toplantısı öncesinde Atlanta Fed tarafından kaydedilen konuşmada Bostic, "Ölçülerdeki bu tür bir iniş çıkış göz önüne alındığında, bunun politika yaklaşımımızın daha temkinli olmasını gerektireceğini düşünüyorum" dedi.

Fed yetkilileri geçen ay faiz oranlarını üst üste üçüncü kez düşürerek gösterge faiz oranını Eylül ayından bu yana tam yüzde puan aşağı çekti. Bostic bu karar lehinde oy kullandı. Aralık toplantısında açıklanan medyan tahminler, politika yapıcıların bu yıl için sadece iki çeyrek puanlık faiz indirimi öngördüğünü gösterdi.

"Doğru sinyali aldığımızdan ve politikamızın bu doğru sinyale göre kalibre edildiğinden emin olmak istiyorum. Ve eğer hata yapmamız gerekirse, yukarı yönde hata yaparım" diye konuşan Bostic, "Enflasyonun %2'ye ulaştığından emin olmak isterdim, bu da politika faizimizi insanların beklediğinden daha uzun süre yüksek tutmamız gerekebileceği anlamına geliyor" dedi.