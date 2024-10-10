ABD’de enflasyon eylülde beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 ile beklentiler üstünde artış kaydetti. TÜFE, ağustosta da yüzde 0,2; yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile beklentiler üstünde yükseldi. Beklenti aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 2,3 gelmesi yönündeydi.

ABD enflasyonu Şubat 2021'den bu yana en düşük noktaya ulaştı, ancak bazı fiyat baskıları devam ediyor. Tüketici fiyatlarında artış Eylül ayında beklentilerin üzerinde çıktı.

Yıllık enflasyon yüzde 2,5 olan Ağustos ayına göre gerilese de yüzde 2,3 olan beklentilerin üzerinde yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyatları Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Beklenti yüzde 0,1 artış olacağı yönündeydi.

Eylül ayında çekirdekt enflasyon ise yıllık yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. Enerji ve gıoda hariz fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Beklenti yüzde 0,2 artış olacağı yönünde oluşmuştu.

Enerji fiyatları Eylül ayında yüzde 1,9 gerilerken, gıda fiyatları ise yüzde 0,4 yükseldi.

Eylül'de reel ortalama hafktalık kazançlar yüzde 0,1 düştü.