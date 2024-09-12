Cari denge üst üste 2. kez fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz 2024'te cari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda 5 milyar 102 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 873 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 271 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 66 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

Temmuzda doğrudan yatırımlar kaynaklı 670 milyon dolar, portföy yatırımlarında 3 milyar 726 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 21 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 2 milyar 479 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 666 milyon dolar, genel hükümet 1 milyar 750 milyon dolar ve diğer sektörler 1 milyar 474 milyon dolar net borçlandı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 750 milyon dolar azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 326 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 934 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 260 milyon dolar net artış kaydetti.

Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 1 milyar 693 milyon dolar ve diğer sektörler ise 82 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet 58 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde temmuzda 5 milyar 366 milyon dolarlık net artış oldu.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle: