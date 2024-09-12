Apara Ekonomi Cari denge üst üste 2. kez fazla verdi
Giriş Tarihi: 12.09.2024 11:18 Son Güncelleme: 12.09.2024 11:18

Cari denge üst üste 2. kez fazla verdi

Cari denge üst üste 2. kez fazla verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabında temmuzda 566 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 879 milyon dolarlık fazla oluştu. Haziran ayında cari işlemler dengesi 407 milyon dolar fazla vermişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Temmuz 2024'te cari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, temmuzda 5 milyar 102 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 873 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 271 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 66 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

Temmuzda doğrudan yatırımlar kaynaklı 670 milyon dolar, portföy yatırımlarında 3 milyar 726 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 21 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 2 milyar 479 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 666 milyon dolar, genel hükümet 1 milyar 750 milyon dolar ve diğer sektörler 1 milyar 474 milyon dolar net borçlandı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 750 milyon dolar azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 326 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 934 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 260 milyon dolar net artış kaydetti.

Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 1 milyar 693 milyon dolar ve diğer sektörler ise 82 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet 58 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

    Resmi rezervlerde temmuzda 5 milyar 366 milyon dolarlık net artış oldu.

    Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

    2024 Temmuz2024 Ocak-Temmuz
    A-CARİ İŞLEMLER HESABI566-16.048
    1.İhracat22.008145.568
    2.İthalat27.110181.306
    Mal Dengesi-5.102-35.738
    3.Hizmet Gelirleri11.80559.046
    4.Hizmet Giderleri4.93230.792
    Mal ve Hizmet Dengesi1.771-7.484
    5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1.3017.649
    6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler2.57216.237
    Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi500-16.072
    7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler6624
    B.SERMAYE HESABI-77-105
    C.FİNANS HESABI-3.691-21.212
    8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi5103.234
    9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu1.1805.897
    10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi2.6819.202
    11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu6.40725.093
    11.1.Hisse Senetleri-21-1.271
    11.2.Borç Senetleri6.42826.364
    12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-1.07210.755
    12.1.Merkez Bankası00
    12.2.Genel Hükümet019
    12.3.Bankalar-1.7198.127
    12.4.Diğer Sektörler6472.609
    13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu-1.77713.413
    13.1.Merkez Bankası-6.113-7.671
    13.2.Genel Hükümet-58108
    13.3.Bankalar3.30621.678
    13.4.Diğer Sektörler1.088-702
    Cari, Sermaye ve Finans Hesapları4.1805.059
    D.NET HATA VE NOKSAN1.186-5.968
    GENEL DENGE-5.366909
    E.REZERV VARLIKLAR5.366-909
    14.Resmi Rezervler5.366-909
    15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00

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    Cari denge üst üste 2. kez fazla verdi
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