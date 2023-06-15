ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ait ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azaldı.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen endeks, nisanda yüzde 0,3 artmıştı.

İthalat fiyat endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,9 azaldı.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de mayısta aylık bazda yüzde 1,9'luk azalış kaydetti.

Piyasa beklentileri ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yatay bir seyir izleyeceği yönündeydi. Aralık 2022'den bu yana en büyük aylık azalışını kaydeden endeks, nisanda da yüzde 0,1 azalmıştı.

İhracat fiyat endeksi, mayısta yıllık bazda ise yüzde 10,1 ile verinin açıklanmaya başlandığı Eylül 1984'ten bu yana en büyük düşüşünü kaydetti.