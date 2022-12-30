BoJ tahvil alımında sınır tanımıyor

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ), 20 Aralık toplantısında getiri eğrisi kontrolü üst bant hedefini yükseltmesinin ardından yaşanan dalgalanma yılsonunda da sürüyor.

BoJ, yılsonuna yaklaşırken, yüzde 0,25'ten yüzde 0,50'ye çekilen getiri eğrisi hedefini tutturmak için takvim dışı alımlarını artırıyor. Merkez Bankası'nın bu ay yaptığı takvim dışı alımların tutarının 17 trilyon yeni (128 milyar dolar) aştığı hesaplanıyor.

BoJ, yılın son işlem günü 2 yıllık tahvilleri yüzde 0,04 seviyesinden, 5 yıllıkları ise yüzde 0,24 seviyesinden alacağını açıkladı. Banka, bir yandan da bankacılık sistemine ek likidite sağlamayı sürdürüyor. BoJ'dan yapılan açıklamada, gelecek hafta için bankalara 2 yıl vadeli sıfır faizli likidite sağlanacağı belirtildi.

BoJ'un getiri eğrisi bandı kontrolünde marjı sürpriz bir şekilde genişletmesi, piyasa oyuncuları tarafından olumsuz karşılanmıştı. BlueBay başta olmak üzere birçok aracı kurum, bono cephesinde satışa geçerken, yen alımını artırma yönünde pozisyonlanmaya başladığını açıkladı.

Pazartesi ve Salı günü, Japonya'da bono piyasası kapalı olacak. Perşembe günü ise 10 trilyon yenlik ihale açılacağı açıklandı.

Japon Merkez Bankası'nın getiri eğrisi kontrolü değişikliği, uluslararası piyasalarda da etkili oldu. Ülkenin yerel para cinsi tahvillerinin önemli bir bölümü uluslararası yatırımcıların elinde bulunuyor. Bu tutarın yaklaşık 2,4 trilyon dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor. Bu tahvilleri teminat olarak kullanıp alınan pozisyonlarda, maliyet değişikliği nedeniyle gelecek yıl ile birlikte değişim yaşanabileceği belirtiliyor.