Merkez Bankası toplam rezervleri 8 yılın zirvesine çıktı

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 775 milyon dolar artışla 124 milyar 989 milyon dolardan 128 milyar 764 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine işaret etti.