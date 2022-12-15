Çin faiz oranını sabit tutmaya devam ediyor

Çin Merkez Bankası politika faiz oranını bu ay da değiştirmedi. Banka, orta vadeli politika kredisi (MLF) faiz oranını son 4 aydır sabit tutuyor.

Çin MB internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre 1 yıl vadeli MLF faiz oranı yüzde 2,75 seviyesinde tutuldu ve bankacılık sistemine 650 milyar yuan verildi.

Bugün 500 milyar yuan tutarında MLF kredisinin itfası vardı. Yapılan operasyon sonrası bankacılık sistemine verilen net likidite 150 milyar yuan oldu.

Banka ayrıca, 7 gün vadeli ters repo operasyonunda piyasaya yüzde 2,0 faiz oranıyla 2 milyar yuan likidite sağladı.