Apara Ekonomi Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı
Giriş Tarihi: 13.12.2022 10:25

Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı

Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı

Sanayi üretim endeksi ekimde aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretim endeksi ekimde aylık bazda yüzde 2,4 artarken yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %2,5 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %3,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,8 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %7,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,1 azaldı.

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Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı
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