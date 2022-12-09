IMF ve Dünya Bankası’ndan küresel ekonomi için ’alarm zilleri’

IMF, Dünya Bankası, OECD ve Dünya Ticaret Örgütü Başkanları küresel ekonomide 'alarm zilleri'nin çaldığı uyarısı yaptı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ekonomik göstergelerin küresel büyümenin daha da zayıflayacağına işaret ettiğini söyledi. Cuma günü Çin Başbakanı Li Keqiang ile görüşmesinin ardından konuşan Georgieva Çin'in katı Kovid politikalarında esnekliğe gitmesinin yerel ekonomi ve dünyanın geri kalanı için iyi haber olduğunu belirtti.

IMF küresel büyümenin bu yıl yüzde 3,2 olmasını, gelecek sene yüzde 2,7'ye gerilemesini bekliyor.

Çin her sene IMF, Dünya Bankası, OECD, Dünya Ticaret Örgütü ve diğer bazı kurumlarla görüşmelerde bulunuyor.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass da küresel görünüme ilişkin karamsar görüşte. Malpass dünya ekonomisinin durgunluğa gireceği konusunda 'derin endişeleri' olduğunu ve stagflasyondan kaçınmak için daha fazlasının yapılması gerektiğini kaydetti.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo Iweala, küresel ticaretin zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve ticaret artışının ivme kaybettiğini söyledi. Iweala küresel mal ticaretinin bu yıl için öngörülen yüzde 3,5'lük artış sonrası gelecek sene sadece yüzde 1 artacağı tahminini paylaştı.

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann da küresel ekonomik görünümün kötüleşmeye devam edeceği tahminini paylaşırken Çin'n Kovid kurallarında gevşemeye gitmesini memnun edici bulduğunu dile getirdi.