IMF, Hollanda ekonomisinde büyümenin 2023’te yavaşlamasını bekliyor

IMF bugün yaptığı açıklamada, Hollanda'da ekonomik büyümenin yüksek enflasyonun harcamaları azaltmasına ve ihracattı frenlemesine bağlı olarak 2023 yılında yüzde 0,6'ya yavaşlayacağını tahmin etti.

Euro Bölgesi'nin beyinci büyük ekonomisi Hollanda için IMF; 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 4.2 olarak sürdürdü.

IMF, bu yıl yüzde 11,8'e kadar çıkması beklenen enflasyonun 2023 yılında yüzde 4,2'ye gerilemesinin beklendiğini ifade ederken çekirdek enflasyonun gelecek yıl yüzde 7'nin üzerinde tepe yapacağını tahmin etti.