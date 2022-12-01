ABD Hazine Bakanı Yellen: Yüzde 4 bandında işsizlik oranı sağlıklı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, cari ekonomik görünüm için kabul edilebilir işsizlik oranının ne olduğundan emin olmadığını, ancak Hazine olarak yüzde 4 bandında işsizlik oranını sağlıklı bir iş gücü piyasasının göstergesi olarak değerlendirdiklerini söyledi.

New York Times Dealbook zirvesinde konuşan Yellen, "Doğru ornanın ne olması gerektiğinden emin değilim, ancak kesinlikle cari işsizlik oranını çok sağlıklı bir iş gücü piyasasının rakamları olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'de işsizlik oranı Ekim'de yüzde 3,7 olmuştu. Kasım ayı işsizlik oranı Cuma günü açıklanacak.

Yellen konuşmasında ayrıca Başkan Biden'in görev dönemi boyunca Hazine Bakanı olarak görev yapma niyetinde olduğunu belirtti ve ara seçimlerin ardından ayrılmayı değerlendirdiği spekülasyonlarını yalanladı.