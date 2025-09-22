Merkez Bankası’ndan teknik düzenleme: Döviz mevduat faizinde 25 baz puan indirim!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 3'ten yüzde 2,75'e çekti.
TCMB, yabancı para serbest hesaplara uygulanan faiz oranında indirime gitti.
Merkez Bankası'nın teknik düzenleme kapsamında aldığı kararla, Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen kısmına uygulanan oran 25 baz puan azaltıldı. Böylece faiz oranı yüzde 3'ten yüzde 2,75'e geriledi.
Söz konusu karar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçtiğimiz hafta politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesinin ardından geldi.