Japonya’da çekirdek enflasyon ağustos ayında yavaşladı

Bu durum, hanehalklarının artan yaşam maliyetleri karşısında bir miktar rahatlama bulduğuna işaret ediyor.

Açıklanan veriler, volatil taze gıda fiyatlarını dışarıda bırakan ancak yakıt maliyetlerini içeren çekirdek tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yükselişinin, piyasa beklentileriyle örtüşerek Temmuz ayındaki %3,1'lik artıştan yavaşladığını gösterdi.

Merkez Bankası'nın daha yakından izlediği, hem taze gıda hem de yakıt maliyetlerini hariç tutan endeks ise ağustos ayında yıllık bazda %3,3 yükseldi; bu oran temmuz ayındaki %3,4'lük artışa kıyasla düşüşe işaret ediyor.