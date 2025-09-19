Apara Piyasalar Japonya'da çekirdek enflasyon ağustos ayında yavaşladı
Giriş Tarihi: 19.09.2025 08:58

Japonya'da çekirdek enflasyon ağustos ayında yavaşladı

Japonya’da çekirdek enflasyon ağustos ayında yavaşladı

Japonya'da çekirdek tüketici fiyatları ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,7 artış göstererek Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yüzde 2'lik hedefini aşmaya devam etse de, son dokuz ayın en yavaş yükselişini kaydetti.

Bu durum, hanehalklarının artan yaşam maliyetleri karşısında bir miktar rahatlama bulduğuna işaret ediyor.

Açıklanan veriler, volatil taze gıda fiyatlarını dışarıda bırakan ancak yakıt maliyetlerini içeren çekirdek tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yükselişinin, piyasa beklentileriyle örtüşerek Temmuz ayındaki %3,1'lik artıştan yavaşladığını gösterdi.

Merkez Bankası'nın daha yakından izlediği, hem taze gıda hem de yakıt maliyetlerini hariç tutan endeks ise ağustos ayında yıllık bazda %3,3 yükseldi; bu oran temmuz ayındaki %3,4'lük artışa kıyasla düşüşe işaret ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya'da çekirdek enflasyon ağustos ayında yavaşladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz