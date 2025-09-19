İngiltere’de tüketici güveni geriledi

GfK araştırma grubunun Nürnberg Piyasa Kararları Enstitüsü ile birlikte yayımladığı aylık endekse göre, manşet tüketici güven seviyesi Eylül ayında iki puan düşerek -19'a geriledi.

GfK tüketici içgörüleri direktörü Neil Bellamy, İngiltere Merkez Bankası'nın ağustos ayındaki faiz indirimi tüketicilerin finansal ruh hallerine belirgin bir destek sağlamadığını veya dikkatleri günlük maliyet sorunlarından uzaklaştırmadığını belirtti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) perşembe günü faiz oranlarını sabit tuttu ve yatırımcılar, yıl sonundan önce bir daha faiz indirimi yapılıp yapılmayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Araştırmaya göre, kişisel finansal durumu, büyük alım yapma isteği ve ekonomi hakkındaki görüşleri ölçen tüketici güven endeksinin beş bileşeninin tamamı bu ay düşüş gösterdi.

Bellamy, "Kasım bütçesinde vergi artışları beklendiği için, güvenin kaçınılmaz olarak düşmesi riski bulunuyor," diye ekledi.