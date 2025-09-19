BoJ faiz oranını sabit bıraktı

Bu karar, bankanın yıllardır süregelen genişleyici para politikalarından kademeli bir çıkış sinyali veriyor.

Para Kurulu'nda faiz oranı kararı 7'ye karşı 2 oyla alınırken, Takata ve Tamura isimli kurul üyeleri faiz hedefinin %0,75'e yükseltilmesi yönünde karşı oy kullandı. Takata, deflasyonist normdan uzaklaşıldığını ve fiyat istikrarı hedefinin büyük ölçüde sağlandığını belirtirken, Tamura ise enflasyon risklerinin yukarı yönlü eğilim göstermesi nedeniyle politika faizinin nötr orana biraz daha yakınlaştırılması gerektiğini savundu. Ancak bu öneri çoğunluk oylarıyla reddedildi.

Varlık satış programına ilişkin olarak, BoJ yılda 330 milyar yen değerinde ETF ve yaklaşık 5 milyar yen değerinde J-REIT satışı yapmayı planlıyor. Banka, satışların piyasalar üzerinde istikrarsızlaştırıcı bir etki yaratmaktan kaçınma temel ilkesine uygun olarak, her bir varlığın elindeki payına orantılı bir şekilde ve zamanlamayı yayarak gerçekleştirileceğini belirtti. Satış hızı, gelecekteki para politikası toplantılarında, temel ilkeler ve edinilen deneyimler ışığında değiştirilebilecek.

BoJ'un ekonomik değerlendirmesine göre, Japonya ekonomisi bazı zayıflıklar görülse de ılımlı bir şekilde toparlanıyor. İhracat ve üretim genel olarak sabit seyrederken, sermaye harcamaları ılımlı bir artış eğiliminde ve özel tüketim dirençli kaldı. Enflasyon beklentileri ılımlı bir şekilde yükselirken, banka küresel ticari politikaların etkisiyle ekonomik büyümenin yavaşlayacağını ancak sonrasında tekrar hızlanacağını öngörüyor. Japonya'daki temel enflasyonun ise ekonomik büyümedeki yavaşlama nedeniyle duraklayacağı, ancak daha sonra kademeli olarak hızlanacağı belirtildi.