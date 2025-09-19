Altının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin lira oldu

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 815 bin lira, en yüksek 4 milyon 975 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde önceki kapanışa göre değişmeyerek 4 milyon 970 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün de günü 4 milyon 970 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 94 milyon 306 bin 489,81 lira, işlem miktarı ise 1234,03 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 153 milyon 333 bin 126,68 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: