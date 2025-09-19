Ağustos’ta kurulan-kapanan şirket sayısı belli oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta kurulan şirket sayısı, temmuza kıyasla yüzde 5,9 azalışla 9 bin 788'den 9 bin 210'a geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 34,6 azalarak 1900 olarak belirlendi. Temmuzda 2 bin 905 şirket kapanmıştı.

Ağustosta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalırken, kapanan şirket sayısı da yüzde 5,2 artış gösterdi.

Ağustosta kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15,2, kooperatif sayısı yüzde 25,3 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 34,6, kooperatif sayısı yüzde 27,2, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,2 geriledi.

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,8 artarken, şirket sayısı yüzde 0,7, kooperatif sayısı yüzde 43,8 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 5,2, kooperatif sayısında yüzde 36,1 artış, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 10,3 azalış kayıtlara geçti.

TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

Geçen ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Ağustos ayında kurulan 9 bin 328 şirket ve kooperatifin yüzde 87,6'sını limitet şirketler, yüzde 11,1'ini anonim şirketler, yüzde 1,3'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,7'si İstanbul, yüzde 10,7'si Ankara ve yüzde 6,4'ü İzmir'de kuruldu.

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 930'u ticaret, 1324'ü inşaat ve 1124'ü imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 654'ü inşaat, 382'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 83'ü imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Söz konusu ayda kapanan şirket ve kooperatiflerin 662'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 270'inin imalat ve 171'inin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 407'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 156'sının inşaat, 101'inin ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Ağustos ayında 118 kooperatif kurulurken, bunların 87'si konut yapı, 16'sı işletme ve 7'si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı. Diğerleri çeşitli alanlarda faaliyete geçti.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 826 yabancı ortak sermayeli şirketin, 28'i İran, 27'si Türkmenistan ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 81'i anonim, 745'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Söz konusu şirketlerin 585'i uzmanlaşmamış toptan ticaret, 220'si ikamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 193'ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79,2'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

8 AYDA 71 BİN 224 ŞİRKET KURULDU

Türkiye'de bu yılın ocak-ağustos döneminde kurulan şirket sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 azalışla 71 bin 224'e geriledi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 11,1 artışla 18 bin 482'ye yükseldi.